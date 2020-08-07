Самоизоляция после КПВВ: Правозащитники требуют от командующего ООС показать приказ

Правозащитные организации требуют от командующего Операцией Объединенных сил обнародовать приказ, которым он в противовес постановлению Кабмина оставил в силе при пересечении КПВВ установку приложения «Дій вдома», прохождение самоизоляции или обсервации. Об этом говорится в открытом обращении «О нарушении прав человека при пересечении линии разграничения в Донецкой и Луганской областях», адресованном командующему ООС Владимиру Кравченко с копией премьер-министру Денису Шмыгалю.

Общественники напоминают, что 22 июля Кабинет министров принял Постановление № 641, которым с 1 августа отменяется необходимость установления приложения «Дій вдома» при пересечении КПВВ, а также прохождения обязательной самоизоляции лицам, выезжающим с неподконтрольной территории через КПВВ.

Однако несмотря на нормы Кабмина, 31 июля на официальной Фейсбук-странице ООС был «уточнен» порядок пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения. В этом сообщении говорится, что «граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропущены только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации».

Никаких регламентирующих документов приложено не было.

Согласно мониторинговым данным БФ «Право на защиту», с начала августа, выполняя данное распоряжение командующего ООС, пограничники отказали в праве на въезд на подконтрольную правительству Украины территорию более 300 гражданам Украины.

«При этом с 1 августа не требуется установление приложения "Дій вдома", а также прохождение обязательной самоизоляции лицам, выезжающим с временно оккупированной территории Крыма», – подчеркнули правозащитники.

«Ситуация, в которой командующий ООС "уточняет" нормативно-правовые акты Кабинета министров Украины таким образом, что они прекращают действовать в отдельных частях, противоречит Конституции и законам Украины», – констатировали юристы.

Они напомнили, что вопросы карантинных мер регламентирует Кабмин. Самоизоляция и обсервация также являются противоэпидемическими мероприятиями. Требование о прохождении самоизоляции при выезде из неподконтрольной территории может устанавливаться Кабмином. Но ни указанным Постановлением № 641, ни другими актами КМУ в настоящее время такое требование не установлено.

«Командующий ООС не наделен полномочиями на установление каких-либо ограничений прав физических и юридических лиц и возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с профилактическими или противоэпидемический мерами, поскольку их установление относится к исключительной компетенции Кабинета министров Украины, и вопреки Закону, берет на себя полномочия Кабинета министров Украины в установлении таких мероприятий», – отмечают правозащитники.

Они также подчеркивают, что кроме сообщения в Фейсбуке никаких публичных объяснений, обоснований решения командующего ООС не было предоставлено – «ни до, ни после принятого решения».

«Более того – даже само решение не было обнародовано. Информация о продлении действия ограничений для пересечения КПВВ с опозданием и в недостаточно эффективный способ была доведена до выезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей. В результате многие из них оказались несведущими и дезориентированными относительно того – нужно или нет устанавливать приложение "Дій вдома". Несмотря на то, что текст приказа командующего ООС не был опубликован для ознакомления, то основания принятия такого решения, а также срок, на который действуют такие ограничения, остаются неопределенными», – продолжают общественники.

Исходя из приведенного представители организаций, которые занимаются вопросами защиты прав пострадавших от конфликта лиц, призывают:

обнародовать текст приказа командующего ООС об уточнении порядка пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения, а также предоставить обоснование оснований такого решения, условия и сроки такого ограничения;

урегулировать порядок пересечения линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, в условиях карантина, без применения дискриминационных норм в отношении граждан Украины, проживающих на неподконтрольных территориях.

Данное обращение подписали следующие организации:

Благотворительный фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез»;

Благотворительный фонд «Восток SOS»;

Крымская правозащитная группа;

Центр прав человека ZMINA;

Общественная организация «Донбасс SOS»;

Общественный холдинг «Группа влияния» («Група впливу»);

Благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист»).

Напомним, что ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что с 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые возвращаются на подконтрольную правительству Украины территорию с Крыма или неподконтрольного Донбасса. Однако согласно приказа командующего ООС, для пересекающих КПВВ карантин продолжает действовать. Также сохраняется требование по прибытию на подконтрольную территорию отправляться на 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Кроме того, правозащитники ставят под сомнение вообще законность приказа командующего ООС о закрытии на карантин КПВВ. Они отмечают, что командующий отказывается предоставлять данный приказ, чтобы юристы могли дать документу правовую оценку.