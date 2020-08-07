В «ДНР» рассказали о самых популярных у них наркотиках

В «ДНР» наиболее распространены наркотические препараты кустарного производства, именуемые в народе «химка» и «ширка». Об этом в интервью местной газете рассказала заместитель главврача «республиканского наркологического центра» Виктория Кучерявая.

«Гашиш, марихуана, в основе которых лежит растение конопля. С этого обычно все и начинается, редко люди, не курящие вообще, прибегают к употреблению гашиша. Затем переключаются на тяжелые наркотики, которые вызывают еще более тяжелую зависимость инъекционного употребления. Это опийная группа. Самые распространенные препараты у нас чаще всего кустарного производства, именуемые в народе "химка" и "ширка". В их основе – мак и маковая соломка, из которой изготавливаются соответствующе препараты путем определенной обработки», – сказала Кучерявая.

Нарколог отметила, что у них есть больные, которые настолько зависимы от наркотических средств, что в день употребляют до 120 миллилитров кустарно изготовляемой «химки» опийной группы. «К слову, для нормального человека переносимость "химки" – в пределах 1 мл. Человек, по сути, становится рабом привычки и вынужден употреблять наркотики, чтобы продолжать жить дальше. При этом у него полностью разрушена центральная нервная система и другие органы и системы организма», – пояснила она.

Кучерявая добавила, что как правило, все кустарно изготовляемые препараты опийной группы крайне токсичны, поскольку это не промышленное производство. «Кроме того, наркоман получает массу сопутствующих заболеваний из-за неочищенности этих препаратов. В том числе незаживающие трофические язвы и по ходу вен, и на остальном кожном покрове. Это последствие токсического воздействия неочищенного препарата опийной группы. Такие люди умирают либо от передозировки, либо от сопутствующих заболеваний», – констатировала нарколог.

В «ДНР» есть также препараты, которые относятся к группе А, «то есть наркотические средства, которые запрещены на территории ДНР, в России и в большинстве других стран».

«Сейчас получают распространение психостимуляторы – первитин, электрошира. Их изготавливают из медицинских препаратов, которые не отнесены к списку наркотических средств, но подвергаются определенной обработке. Кроме этого, имеются еще ингаляционные препараты, которые в последнее время имеют меньшее распространение», – рассказала Кучерявая.

По статистике наркологов «ДНР», процент излечившихся наркозависимых очень низкий, до 5 % максимум. «Да, бывают счастливые случаи, когда после огромных дозировок человек входит в стойкую ремиссию и не употребляет наркотики более пяти лет. Но таких людей единицы, это те, кто смог пройти лечение, взять свою волю в кулак, переключить свою жизнь на другие интересы и таким образом с помощью специалистов отказаться от наркотиков, пройти длительную реабилитацию и так далее. Многие наркоманы обращаются к специалистам под воздействием близких родственников, которые настаивают на лечении, либо, как они говорят, чтобы "омолодиться", немного снизить дозу и меньше тратить финансовых средств, но в дальнейшем доза снова нарастает и быстро начинает превышать первоначальную», – заключила Кучерявая.