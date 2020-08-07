Ограбил, надругался и изнасиловал: Жителя Старобельска приговорили к 9 годам тюрьмы

В Старобельске (Луганская обл.) суд приговорил местного жителя к 9 годам лишения свободы за ограбление и изнасилование девушки. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает прокуратура Луганской области.

Установлено, что в сентябре 2018 года в Старобельске ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина в вечернее время в общественном месте напал на прохожую. Злоумышленник схватил 23-летнюю девушку за волосы, сдавил ей шею, нанес несколько порезов ножом и удары кулаками в различные части тела. В результате девушка потеряла сознание, что позволило нападающему завладеть ее мобильным телефоном и денежными средствами в размере 250 грн.

«В дальнейшем, продолжая издеваться над девушкой, обвиняемый ее изнасиловал и несколько раз при этом ударил головой о бетонные ступени», – дополнили в прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства мужчина свою виновность в нанесении телесных повреждений и изнасиловании категорически отрицал.

Но суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за совершение нападения с целью завладения чужим имуществом и изнасилование (ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 152 УК Украины).

Тем не менее, в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования – 30 дней со дня провозглашения приговора.