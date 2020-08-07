Из-за коронавируса: Правительство Украины переходит на чрезвычайный режим работы

Из-за роста заболеваемости коронавирусом правительство Украины переходит на чрезвычайный режим работы. Об этом сегодня, 7 августа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогу заседания Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 – 1453 человека. Больше всего новых случаев – в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране», – заявил премьер.

Кроме того, завтра, 8 августа планируется провести внеочередное заседание Кабмина, где планируется рассмотреть вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в различных регионах страны. В частности, вопрос об эпидемической ситуации в аннексированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 августа в Украине COVID-19 заболели 78 261 человек (43 055 пациентов – выздоровели, 1 852 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 949 случаев (выздоровели – 818 пациентов, летальных случаев – 13), Луганской области – 147 случаев (выздоровели – 116 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1914 заразившихся (выздоровели – 861 человек, летальных случаев – 111). В «ЛНР» (на 6 августа) – 621 заразившийся (выздоровели – 586 человек, летальных случаев – 15).