При полиции и СМИ: В Краматорске участникам АТО отказали в бесплатном проезде (Фото, видео)

На автовокзале Краматорска участники АТО и боевых действий провели акцию протеста против отказа перевозчиков выполнять закон Украины о бесплатном проезде для них, передает «КраматорскPost».

То, что на практике закон не выполняется, участники боевых действий пытались 6 августа зафиксировать в присутствии прессы, общественных организаций и полиции.

Несколько участников боевых действий на камеру пытались приобрести в кассе автовокзала билеты на бесплатный проезд до Славянска, Харькова, Полтавы.

Всем УБД, в т.ч. и инвалиду 1 группы, кассиры отказали, сославшись на запрет перевозчика выдавать бесплатные билеты и отсутствие в компьютерной базе перевозчиков льготных билетов.

Получив отказ от кассирши, УБД потребовали вызвать к себе диспетчера и представителя перевозчиков, звонили (осуществляя видеозапись на камеру) на все телефоны, размещенные возле окошка кассы, и после того, когда к ним никто не вышел и отказались приезжать, вызвали полицию.

Прибывшие в течение 15 минут полицейские пытались получить ответ от кассира: на каком основании она не выдает положенные по закону бесплатные билеты. В ответ она снова сослалась на указание своего начальника о запрете выдачи билетов на бесплатный проезд на междугородние перевозки, а затем и вовсе закрыла окно кассы и удалилась.

Позже уже в присутствии полиции кассир согласилась выдать билеты на бесплатный проезд УБД в Славянск, а на Полтаву инвалиду 1 группы и участнику УБД отказала, сославшись, что это международный рейс.

УБД при помощи своего адвоката и в присутствии полиции составили заявления о нарушении в отношении них законодательства. Работники полиции взяли пояснения, сказали, что все заявления зарегистрируют в городском отделе полиции.

Со слов полицейских будет проведено расследование и заявителям сообщат об их результатах.

При этом, согласно п. 7 ч. 1 ст. 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» – участник боевых действий имеет право на бесплатный проезд:

всеми видами городского пассажирского транспорта;

автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;

железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;

автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри – и межобластных;

также на бесплатный проезд 1 раз в 2 года (туда и обратно) всеми видами междугородного транспорта или проезд 1 раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой.

Документом, который подтверждает право на бесплатный проезд, является удостоверение УБД и лист талонов на проезд междугородним транспортом.