Есть четыре варианта прекращения огня на Донбассе, – Кравчук

Существуют четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе, один из которых – переговоры. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Обозреватель».

«Мы видим, что это надо сделать путем переговоров – раз, путем дискуссий – два, путем компромиссов – три. И путем соответствующих уступок», – сказал он.

В связи с последним пунктом первый президент подчеркнул, что Украина готова идти на уступки, если соответствующие шаги будут «и с той стороны». По его словам, ни одна сторона не может ставить требования к другой и предъявлять ультиматумы.

Кравчук сообщил, что вопрос всеобъемлющего и полного прекращения огня на Донбассе обсуждался 3 августа в украинской делегации ТКГ. Видеоконференция по этому поводу с участием всех сторон запланирована на середину августа.

«Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались – и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго», – добавил Леонид Кравчук.