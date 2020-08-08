Плюс 1489 за сутки: В Украине новый антирекорд по COVID-19

В Украине зафиксирован очередной антирекорд по COVID-19: за сутки зарегистрированы 1 489 заболевших. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За минувшие сутки в Украине заболели 1 489 человек. Из них 91 ребенок и 72 медработника. Были госпитализированы 294 человека. Зафиксированы 27 летальных случаев. При этом выздоровели 600 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 79 750 человек. Из них 5 581 ребенок и 9 150 медработников. При этом в целом выздоровели 43 655 человек. Летальных случаев – 1 879», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Киеве (200), Одесской (165), Львовской (154) и Харьковской (134) областях.

«Сегодня очередной антирекорд по количеству людей, которые заболели, – 1489 – такого количества заболевших за сутки в Украине еще не было. Также антирекорд по количеству людей, которые госпитализированы. Это люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни и нуждаются в госпитализации. Большое количество летальных случаев за сутки», – отметил Степанов.

Он подчеркнул, что наблюдается резкое ухудшение ситуации и сообщил, что будет обращаться по поводу усиления контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 965 случаев COVID-19, в Луганской – 152 случая.