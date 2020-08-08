Сводка из зоны ООС за 7 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В частности, вражеские неприцельные выстрелы из стрелкового оружия раздавались у Новолуганского. Еще по одному разу противник выстрелил из подствольного гранатомета неподалеку Шумов, а из автоматического станкового гранатомета – вблизи Травневого. Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали», – говорится в сообщении.

Кроме того, еще два нарушения со стороны противника были отмечены вблизи неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. На этих участках фронта НВФ проводили инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала текущих суток, 8 августа, обстрелов со стороны НВФ не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В «ДНР» заявляют, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 3 раза. Применялось следующее вооружение: Горловское направление: АГС – 4 гранаты; стрелковое оружие – 1 раз. В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. шахты Гагарина), Зайцево, Доломитное. Кроме того, наблюдалось проведение инженерных работ вблизи н.п. Павлополь, а также подрывы на позициях ВФУ в районе н.п. Новолуганское и н.п. Шумы».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.