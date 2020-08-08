Больше всего – в Мариуполе: На Донетчине за сутки 17 новых случаев COVID-19 (Карта)

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 17 новых больных коронавирусной болезнью, в том числе COVID-19 диагностировали у четырех детей. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

За пятницу, 7 августа заболели:

в Мариуполе – 7 человек (мужчины 43, 60 и 61 года, 5-летняя девочка, женщины 30 39 и 48 лет);

в Славянске – 4 человека (мальчики 2, 12 и 16 лет, женщина 39 лет);

в Лиманской ОТГ – 2 человека (мужчины 33 и 45 лет);

по 1 человеку – в Угледаре (женщина 53 лет), Торецке (мужчина 28 лет), Бахмуте (женщина 61 года) и Краматорске (женщина 64 лет).

Среди больных, выявленных за сутки, есть одна женщина-медработник.

Глава ОГА отметил, что согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 7 августа, на следующую неделю Донетчина снова будет иметь статус зеленой зоны. Однако этот статус можно потерять, если рост количества больных будет продолжаться.

«Поэтому призываю всех к ответственному поведению. Соблюдайте карантин, используйте индивидуальные средства защиты, соблюдайте противоэпидемические рекомендации ВОЗ. Сейчас это наша единственная возможность сдержать пандемию», – подчеркнул Кириленко.