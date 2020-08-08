В «ДНР» уже 1928 заболевших коронавирусом

В «ДНР» за минувшие сутки выявили 14 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 7 августа, выявлено 14 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 4 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 8 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1928:

на лечении – 948 пациентов,

выписаны – 869 человек,

летальных случаев – 111.

В «республике» утверждают, что «по состоянию на 8 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 85 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года». С прошлого дня это количество не увеличилось.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 августа в Украине COVID-19 заболели 79 750 человек (43 655 пациентов – выздоровели, 1 879 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 966 случаев (выздоровели – 819 пациентов, летальных случаев – 13), Луганской области – 152 случая (выздоровели – 116 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» (на 6 августа) – 621 заразившийся (выздоровели – 586 человек, летальных случаев – 15).