Время мобилизовать силы: Зеленский поручил готовиться ко второй волне коронавируса

Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине, президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю организовать подготовку ко второй волне коронавируса. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поручил безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи инфицированным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

«Кроме того, глава государства приказал правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий», – говорится в сообщении.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно неподконтрольную украинской власти территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

«Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала», – подчеркнул Владимир Зеленский.