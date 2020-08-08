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На восстановление неподконтрольного Донбасса понадобится порядка 10 миллиардов долларов

08.08.20 12:14
Олег Устенко
Олег Устенко / Фото: glavcom.ua

На восстановление временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей понадобится около 10 млрд долл. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает «Радио Свобода».

По его словам, это примерно 5-7% ВВП страны.

«Предварительная оценка – это около 10 млрд долл., которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП», – отметил Устенко.

По мнению советника президента, необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров для того, чтобы восстанавливать временно неподконтрольные территории после их реинтеграции.

Ранее сообщалось, что новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что особая система управления регионами и свободная экономическая зона – это могут быть два возможных компромисса по Донбассу, которые не касаются суверенитета государства.

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