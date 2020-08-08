1 новый случай за два дня: В «ЛНР» 622 заболевших коронавирусом

В «ЛНР» зарегистрированы 622 случая заражения коронавирусной инфекцией, за последние двое суток добавился 1 новый случай. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Всего по состоянию на 09:00 8 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 622», – уверяют в «республике».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 591 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 15 человек», – уточнили в «ЛНР».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 августа в Украине COVID-19 заболели 79 750 человек (43 655 пациентов – выздоровели, 1 879 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 966 случаев (выздоровели – 819 пациентов, летальных случаев – 13), Луганской области – 152 случая (выздоровели – 116 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 928 заразившихся (выздоровели – 869 человек, летальных случаев – 111).