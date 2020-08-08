Украина до 30 августа закрывает пункты пропуска в Крым, – решение Кабмина

Правительство на внеочередном заседании сегодня, 8 августа, приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на неподконтрольную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такое решение обусловлено поручением президента Украины пересмотреть режим работы КПВВ на крымском направлении в связи с предотвращением распространения на территории Украины COVID-19.

«Таким образом, временно прекратится с 08:00 9 августа 2020 года до 8:00 30 августа 2020 года работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска отдельных категорий граждан Украины и членов их семей», – сообщил Немчинов.

Будут продолжать пропускать:

граждан, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в АР Крым или городе Севастополе, а также их транспортные средства, грузы и другое имущество – на въезд на временно неподконтрольную территорию;

граждан, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами АР Крым или города Севастополя, а также их транспортные средства, грузы и другое имущество – на выезд на подконтрольную Украине территорию, при условии согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома».

Кроме того, будут пропускать лиц, которые с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжают с территории АР Крым и города Севастополя, а также их транспортные средства, грузы и другое имущество.

По словам Немчинова, выезд из Крыма и Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выезд из территории АР Крым и Севастополя и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.