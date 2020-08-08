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Маски, термометры, бактерицидные коврики: Школы Мариуполя готовятся к 1 сентября

08.08.20 13:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Мариуполь на сегодня находится в «зеленой зоне» по коронавирусу, поэтому школы города готовят к началу учебного года 1 сентября, то есть полноценному, а не дистанционному обучению. Об этом рассказал заместитель городского головы Александр Кочурин, передают «Мариупольские новости».

По его словам, в учебные учреждения уже завезли всю канцелярию и технику: принтеры, проекторы и т.д., мебель установлена на 96%. Дидактические материалы обещают завезти до 25 августа.

Сейчас решается вопрос обеспечения школ санитайзерами, бактерицидными ковриками, термометрами, дезинфицирующим мылом и средствами для уборки помещений.

Также сотрудников обещают обеспечить масками. Что касается учащихся, им рекомендуют надевать маски во время перерывов, при массовом скоплении людей. На уроках в масках будут только учителя.

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