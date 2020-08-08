На Голубых озерах: На Донетчине пройдет областной туристический слет

В Лиманской объединенной территориальной громаде (Донецкая обл.), на Голубых озерах, с 14 по 16 августа состоится областной туристический слет представителей молодежных организаций трудовых коллективов предприятий и учреждений «Ювеналия». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Организаторами мероприятия выступают управление семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания облгосадминистрации совместно с общественной организацией «Ассоциация молодежи НКМЗ».

В этом году слет будет проводиться по следующим направлениям:

техника пешего туризма;

спортивное ориентирование;

водный туризм;

рыбалка;

скалолазание;

спортивно-развлекательные конкурсы.

Заявки на участие в слете принимаются до 11 августа 2020 года (регистрация команды в составе 5 человек).

Дополнительная информация по телефону: (066) 49-87-890.