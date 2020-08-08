Нет денег на продукты и лекарства: Как пенсионеры в «ДНР» выживают без украинских пенсий

Четыре месяца, с момента закрытия линии разграничения, люди на неподконтрольной Украине части Донетчины не могут получить пенсии, которые начисляют им на карты «Ощадбанка». Гуманитарная картина в «ДНР» становится все более пугающей, передает «Радио Свобода».

Незаконные вооруженные формирования «ДНР» не пропускают через работающие контрольные пункты въезда-выезда никого с донецкой пропиской. Для выезда нужно получить специальное разрешение у «органов» местной «администрации» и предъявить регистрацию на подконтрольной Украине части страны. Речь идет не только о пенсиях. Помощь от детей, родственников также нельзя получить: для этого надо выехать за блокпост, где есть банкоматы.

Как рассказали местные жители, пожилые люди, которые потеряли любые финансы с подконтрольной территории, – бедствуют. Так, 55-летний мужчина-колясочник из Донецка, который пользуется прокладками от недержания, больше не может себе их позволить – он разрезал те, что у него были, на мелкие кусочки, чтобы на дольше хватило. Пожилая дончанка сократила свои лекарства от диабета и стала пить меньше обезболивающих при гангрене.

«Я сегодня была на рынке, на вещевом. Рынок – пустой. У людей не то, что на вещи, у людей на продукты нет денег. Люди от копейки до копейки выживают. Многие предприятия не работают. Ни дети не могут помочь пенсионерам, ни пенсионеры не могут детям помочь. Пенсионерам еще надо на лечение, а денег нет. Вот я с женщиной одной, старушечкой, разговаривала. Ей надо лечиться, надо уколы делать. У нее нету денег на уколы. Какая-то ягода у нее на дворе растет – соберет, пойдет, продаст баночку, чтобы купить на сегодняшний день укол», – рассказала жительница Донецка Лидия.

Она поделилась еще одной историей о пожилой женщине, которая вынуждена работать дворником: «Вот тут, у нас, старушечка в нашем доме. Она еле ходит. Ей операцию на глазах делали, а она еще ходит, моет полы в подъездах – но она ногами уже не шевелит. И метет, как дворник во дворе. Вот так люди живут».

По словам Лидии, местные пенсии дают, но этих денег недостаточно.

«Как можно на эти деньги выжить? Никак нельзя выжить. Лекарства очень дорогие, товары – все дорогое. Либо покушать, либо лечиться, либо за эту квартиру платить. Уже не говоря о том, чтобы какую-то купить одежонку себе. Пойдешь в магазин, ничего такого не купишь, тысяча ушла. А в сумке там – считай, что пусто», – говорит женщина.

Она отмечает, что надежды на лучшее у людей все меньше: «Сидим мы и ждем – не знаю чего. Говорят, что мы, как в концлагере, как в тюрьме, вот что говорят. Не выпускают, и что могу сказать? На этом все. Ждем только худшего, а не лучшего».