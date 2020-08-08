Забила пенсионерку молотком: На Донетчине задержали подозреваемую в убийстве

В городе Горняк (Донецкая обл.) женщина убила пенсионерку молотком. Полиция нашла подозреваемую в течение нескольких часов, ее привлекают к уголовной ответственности. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Минувшим вечером в Селидовское отделение полиции поступило сообщение от социального работника о том, что в частном доме она обнаружила труп 93-летней женщины, за которой ухаживала.

Следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт во время осмотра установили, что пожилая женщина погибла насильственной смертью.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили лицо, причастное к тяжкому преступлению. Им оказалась 32-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что из-за неприязненных отношений между фигуранткой и потерпевшей возник конфликт. Злоумышленница схватила молоток и несколько раз ударила им пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась», – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.