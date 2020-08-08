В Украине создадут систему отслеживания контактов людей с COVID-19, – Шмыгаль

Правительство примет дополнительные меры в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране. Об этом сегодня, 8 августа, по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что новые антирекорды заболевших коронавирусом требуют четких действий.

«Во исполнение поручения президента министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности больниц второй волны, которые будут принимать больных коронавирусом», – написал премьер.

По его словам, такая статистика должна быть представлена по каждой области и учитывать количество койко-мест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом.

«Кроме того, Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний», – подчеркнул Денис Шмыгаль.