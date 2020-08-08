Штраф 30 тысяч: В «ДНР» начали облавы на тех, кто пытается попасть в «ЛНР» обходными путями

Людей, которые пытаются пересечь «границу» между «ДНР» и «ЛНР» в обход закрытых пунктов пропуска с начала августа начали отлавливать и штрафовать. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

Они пишут, что закрытая «граница» создает массу неудобств жителям обеих «республик», а теперь начались еще и облавы на тех, кто пытается ее пересечь обходными путями.



«Есть люди, которые пересекают границы между республиками незаконно, потому что другого выхода у них нет. С первых чисел августа на тех, кто пытается пересечь границу обходными путями, правоохранители ДНР начали массовые облавы – если человека поймают, ему грозит штраф в 30 000 руб. (около 12 200 грн по местному курсу – ред.) и конфискация автомобиля до оплаты штрафа, если человек пытался пересечь границу на автотранспорте. Ситуация сложилась абсолютно идиотская», – пишет паблик «Луганский инсайд».



В сообщении отмечается, что в «ДНР» даже была создана петиция для того, чтобы достучаться до местных «властей», которые не открывают «границу» с «ЛНР».

Ранее сообщалось, что закрытые «границы» между «ЛНР» и «ДНР» становятся все более актуальной темой для местных жителей, которые не могут выехать даже повидаться с родственниками уже несколько месяцев.