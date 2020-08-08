В Сеть слили персональные данные почти 7 тысяч украинских военнослужащих

Офис украинского омбудсмена выявил Telegram-бот, который распространял персональные данные военнослужащих.

«В июле текущего года Департаментом в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в процессе осуществления мониторинга соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных выявлен чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован табличный файл с персональными данными (ФИО, номерами воинских частей, датами самовольного оставления воинских частей)», – говорится в сообщении.

Всего список содержит данные о 6907 военнослужащих.

В Офисе омбудсмена подчеркивают, что незаконное распространение персональных данных граждан Украины в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации может нанести существенный вред обороноспособности государства.

«Секретариатом Уполномоченного были направлены письма в адрес Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины с целью принятия соответствующими органами мер реагирования в пределах их компетенции. В частности была отмечена необходимость безотлагательной блокировки Telegram-бота, который на сегодня продолжает распространять указанный файл с персональными данными», – добавили в Офисе омбудсмена.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).