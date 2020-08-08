Россия пытается пересмотреть свою роль в переговорах по Донбассу, – посол ЕС

Россия пытается пересмотреть или придать новый смысл своей роли в переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и Нормандского формата. Такое развитие ситуации вызывает беспокойство в Евросоюзе. Об этом заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, передает российский «Интерфакс».

«Наблюдаемое в последнее время развитие ситуации вызывает обеспокоенность. Я бы назвал это попытками России пересмотреть свою роль в Нормандском формате и ТГК, а возможно даже и придать ей новый смысл. В Трехстороннюю контактную группу входят представители ОБСЕ, России и Украины. Позиция, занятая делегацией Российской Федерации в ходе последнего раунда переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине, а также недавнее письмо Дмитрия Козака его германскому коллеге – вот лишь некоторые предзнаменования», – сказал Эдерер.

Он отметил, что с самого начала Россия участвовала в Нормандском формате и ТКГ в качестве стороны конфликта на востоке Украины.

«Я бы сказал, что этот факт не согласуется с заявлениями, которые в последнее время мы все чаще слышим со стороны наших российских партнеров о том, что боевые действия на Донбассе – это внутриукраинский конфликт. Я считаю, что изначальный расклад также подразумевает большую долю ответственности российской стороны за разрешение конфликта», – считает дипломат.

Посол ЕС добавил, что рассматривает недавно вновь подтвержденную в рамках ТКГ договоренность о прекращении огня как хорошую основу для перехода к реализации остальных обязательств в рамках Минских соглашений.