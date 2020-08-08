СБУ раскрыла схему хищения соцвыплат участникам боевых действий на Донбассе

Служба безопасности Украины блокировала хищение почти 7 млн грн бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат участникам боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, к схемам незаконного назначения соцвыплат причастны должностные лица лечебных заведений и социальных учреждений Киева, а также Киевской и Тернопольской областей.

«Фигуранты способствовали необоснованному оформлению инвалидности АТОвцам и присваивали предусмотренные законом выплаты. Задокументировано 17 эпизодов, связанных с назначением неправомерных выплат в 2018-2019 годах», – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы лиц, на которых злоумышленники планировали оформить государственную помощь, и большое количество банковских карточек. Если бы схема продолжала работать, участники группы завладели бы еще более 6 млн грн из государственного бюджета.

В данное время четырем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (законченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.