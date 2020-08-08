С пневмонией, контактные, приехавшие из РФ: На Луганщине коронавирусом заболели еще 6 человек

В Луганской области зафиксированы 6 новых случаев заболевания COVID-19. За все время исследований в регионе этот диагноз лабораторно подтвержден у 153 человек. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Два человека, у которых обнаружено это заболевание, из круга ранее определенных контактных лиц. Другие двое – находились на самоизоляции после возвращения из РФ. Еще два человека были госпитализированы с пневмонией», – говорится в сообщении.

География выявленных новых случаев COVID-19: город Северодонецк (1), Старобельский (4) и Белокуракинский (1) районы.

Из общего количества заболевших выздоровели – 116 человек, продолжают лечение – 36 (15 – в стационаре, 21 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 9,1%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 августа в Украине COVID-19 заболели 79 750 человек (43 655 пациентов – выздоровели, 1 879 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 966 случаев (выздоровели – 819 пациентов, летальных случаев – 13).

В «ДНР» – 1 928 заразившихся (выздоровели – 869 человек, летальных случаев – 111). В «ЛНР» – 622 заразившихся (выздоровели – 591 человек, летальных случаев – 15).