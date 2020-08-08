С детьми до трех лет отпустили: В «ДНР» показали условия обсервации в Ханженково (Фото)

В «ДНР» в обсервации держат не всех, с детьми до 3-х лет отпускают домой на самоизоляцию. Об этом сообщили в соцсетях проходившие обсервацию в больнице поселка Ханженково (относится к временно неподконтрольной украинской власти Макеевке).

Со слова очевидцев, всех сначала привозят в больницу, и уже оттуда с маленькими детьми отпускают домой на самоизоляцию.

«Вот фото из больницы в Ханженково, где проходит обсервация, если кому-то будет интересно, какие в обсервации условия. На улицу выходить нельзя. Гулять по коридору нежелательно. В палате по трое. Тестов нет. Брали только общий анализ крови, делали кардиограмму и флюорографию. Держать будут ровно 14 дней, раньше не отпустят. Как видите, условия – "плохой совок", поэтому как там быть с маленьким ребенком?! ... Не могут обеспечить нормальные условия людям, поэтому видимо и решили отпускать с детьми до трех лет...», – пишут очевидцы.