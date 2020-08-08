Учителей не будут массово тестировать на коронавирус перед началом учебного года, – Минздрав

Минздрав не видит необходимости в массовом тестировании учителей на COVID-19 перед началом учебного года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Украинская правда».

«В этом нет необходимости. Все, что касается тестирования, очень четко предусмотрено нашим законодательством, нормативной базой, приказами Минздрава – кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях. Такого раздела о проведении тестирования учителей нет. Исключения – если есть симптомы коронавирусной болезни учителя или он контактировал с человеком, у которого подтвержден COVID-19», – сказал Степанов.

Он также пояснил алгоритм утилизации использованных защитных масок и перчаток в школах.

«Руководство школы должно собрать все использованные средства индивидуальной защиты в отдельную емкость, а потом уже во время утилизации бытовых отходов передать компании, которая занимается этой утилизацией», – уточнил глава Минздрава.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что учебный год 2020/2021 начнется с 1 сентября, но в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице.