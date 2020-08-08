На КПВВ «Станица Луганская» появился бесплатный высокоскоростной интернет (Фото)

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» Гуманитарная миссия «Пролиска» при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине установила оборудование для организации трех точек доступа Wi-Fi. Об этом сегодня, 8 августа, сообщается на странице миссии в Facebook.

К высокоскоростному интернету можно бесплатно подключиться в так называемой «нейтральной» зоне, вблизи восстановленного моста через реку Северский Донец и возле входа на территорию КПВВ «Станица Луганская».

«Бесплатным интернетом покрыта вся территория КПВВ от восстановленного по инициативе президента Украины пролета моста через реку Северский Донец до автостанции. Теперь у граждан Украины, пересекающих линию разграничения, на данном КПВВ будет меньше сложностей с установкой программы "Дій вдома" непосредственно под навесами в зоне КПВВ», – рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Специалист по социальным вопросам гуманитарного центра «Пролиска – Станица Луганская» Татьяна Цыкоза говорит, что ежедневно с просьбой помочь установить приложение «Дій вдома» для прохождения 14-дневного режима самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории обращаются не менее 20 человек.

«Мы делаем это бесплатно. Раньше раздавали интернет со своих мобильных телефонов, чтобы помочь установить приложение. Было и так, что приходилось людей провожать до самых окон, чтоб интернет не отключился. Стараемся помогать старикам. А иногда и молодежь обращается за помощью, так как не у всех сразу получается разобраться», – говорит Татьяна.

Как отмечают в «Пролиске», благодаря бесплатному Wi-Fi на КПВВ «Станица Луганская» каждый желающий может самостоятельно подать или проверить срок действия электронного пропуска, получить доступ к государственным онлайн-услугам, таким как регистрация в электронной очереди на сайте Государственной миграционной службы или доступ к электронному кабинету Пенсионного фонда.