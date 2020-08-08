На Луганщине нашли новые схроны с боеприпасами

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайники с военными средствами поражения участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Так из схрона, заложенного в лесополосе возле поселка Пески Новопсковского района, правоохранители изъяли два автомата Калашникова и почти 300 патронов к нему.

«По оперативной информации, тайник устроил один из боевиков террористических группировок, который причастен к подрыву моста в поселке Подгоровка. Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории», – сообщили в СБУ.

Ранее сотрудники спецслужбы обнаружили еще один тайник этого злоумышленника. Тогда была изъята реактивная противотанковая граната РПГ-22, два автомата Калашникова, две гранаты РГ-42 и большое количество патронов различного калибра.

Также оперативники СБУ обнаружили вблизи поселка Трехизбенка Новоайдарского района схрон с противотанковой гранатой ПГ-18, 21 зарядом к выстрелу АГ-9, два выстрела к РПГ-7 и патроны. Рядом с местом тайника был обнаружен осколочно-фугасный танковый снаряд.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.