Золотая свадьба: На Донетчине пара полвека хранила свадебную бутылку шампанского (Фото)

Жители Мариуполя Татьяна и Павел, поженившиеся в 1970 году, недавно вновь встали на свадебный рушник. И поразили сотрудников Дворца бракосочетаний свадебными подарками, которые они хранили десятки лет и принесли на «золотую» свадьбу, передает «MRPL.city».

Об удивительном отношении к семейным традициям рассказала начальник городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Ирина Яременко.

«Сказать, что эта пара поразила нас своим отношением к семейным традициям – это ничего не сказать! Влюбленные до сих пор супруги 50 лет хранили бутылку шампанского со своей свадьбы и один из свадебных подарков – мишку», – поделилась Ирина Яременко.

Фото: Facebook Ирины Яременко

По ее словам, супруги были уверены в своих чувствах с первой минуты и в том, что обязательно отпразднуют свой «золотой» юбилей.