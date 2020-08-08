«Карантинное» 1 сентября: Что изменится в школах Славянска

В Славянске (Донецкая обл.), где в данное время зарегистрировано наибольшее количество заболевших коронавирусом в регионе, готовятся к началу учебного года. В условиях карантина в организацию работы школ будут внесены значительные изменения, передает пресс-служба Славянского горсовета.

Как рассказала заместитель начальника городского отдела образования Марина Хохлова, сейчас идет процесс закупки бесконтактных термометров и дезинфицирующих средств.

«Мы планируем начать учебный процесс своевременно – 1 сентября. Измерять температуру при входе в школу будут только педагогам. У детей просто расспросят, как они себя чувствуют», – говорит Хохлова.

Кроме того, в каждом учреждении пересмотрят графики занятий и питания детей. Возможны варианты, при которых для младших классов уроки будут начинаться в 8:00, а в среднем звене – в 10:00. В отделе образования считают, что это позволит уменьшить количество учеников, которые одновременно находятся в помещении школы, и поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также городской отдел образования рассматривает вариант учебного процесса с одним днем в неделю на самоподготовку. Это нововведение связано с необходимостью предотвратить скопление детей. На самоподготовку будут выноситься предметы и темы, овладение которыми не должно вызывать сложностей у школьников.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что учебный год 2020/2021 начнется с 1 сентября, но в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице.