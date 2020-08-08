Отомстил за отца: На Донетчине семья подалась в бега после совершенного убийства

В поселке Новотроицкое (Волновахский р-н, Донецкая обл.) полиция раскрыла убийство молодого человека, который несколько дней назад скончался в местной больнице от ножевых ран. Оказалось, в его смерти виновна семья, которая накануне спешно выехала из поселка и с которой у потерпевшего был конфликт.

Как рассказали в отделе коммуникаций полиции Донецкой области, 5 августа в Волновахский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больнице скончался 31-летний житель Новотроицкого, который был доставлен с ножевыми ранениями брюшной полости и шеи и гематомами.

На место выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинолог со служебной собакой, а также руководство полиции Волновахи.

«Установлено, что вечером 4 августа потерпевший употреблял спиртные напитки со своим старшим знакомым у местного магазина. Во время ссоры парень ударил мужчину бутылкой по голове. Вступиться за избитого решили его сыновья. Младший вызвал полицию, чтобы наказать обидчика. Однако отец отказался от написания заявления и сообщил, что претензий не имеет. А старший сын спланировал месть», – сообщили в полиции подробности происшедшего.

Мужчина взял дома кухонный нож, пришел к дому потерпевшего и несколько раз ударил оппонента. После этого нападавший вместе с женой и другом решили спрятаться и сбежали в другой район Донецкой области. А младший брат, испугавшись, что полиция заподозрит его в преступлении, выехал вместе с отцом в Мариуполь.

Правоохранители раскрыли это убийство за сутки. Оперативники разыскали и задержали подозреваемого.

29-летнему фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следователи направили в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.