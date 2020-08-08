ЦИК определила громады Донетчины и Луганщины, где невозможно провести местные выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании сегодня, 8 августа, определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, где невозможно провести местные выборы 25 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Ранее ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. Эти выводы поступили в ЦИК 7 августа.

«Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов», – говорится в сообщении.

Таким образом, ЦИК установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины местных выборов в 10 сельских, поселковых, городских территориальных громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

При этом в ЦИК отметили, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили данную информацию.

Напомним, что этой осенью не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой области.