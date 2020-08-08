Пандемия не берет выходных: На Донетчине выявили 9 новых случаев COVID-19

В течение субботы, 8 августа, в Донецкой области выявили еще 9 больных коронавирусной болезнью. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В числе заболевших:

4 – в Краматорске (4-летний мальчик, мужчина 43 лет, женщины 32 и 41 года);

1 – в Славянске (мужчина 61 года);

1 – в Черкасской ОТГ (женщина 40 лет);

1 – в Доброполье (мужчина 76 лет);

1 – в Мариуполе (мужчина 57 лет);

1 – в Великоновоселковском районе (мужчина 84 лет).

«Пандемия не берет выходных, поэтому нельзя ни на минуту ослаблять бдительность. Призываю всех соблюдать карантин. Сейчас наше лучшее оружие против вируса – тщательное мытье рук, ношение масок и избегание массовых скоплений людей. Тщательно выполняя эти простые правила, мы способны сильно уменьшить темпы распространения болезни», – подчеркнул Павел Кириленко.

Всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 975 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 826 человек;

на лечении – 136 пациентов;

летальных случаев – 13.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 августа в Украине COVID-19 заболели 79 750 человек (43 655 пациентов – выздоровели, 1 879 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 153 случая (выздоровели – 116 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 928 заразившихся (выздоровели – 869 человек, летальных случаев – 111). В «ЛНР» – 622 заразившихся (выздоровели – 591 человек, летальных случаев – 15).