Сводка из зоны ООС за 8 августа: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки противник нарушил перемирие 8 раз, 7 из которых – огневые провокации. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает штаб Операции Объединенных сил.
В частности, противник:
- из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе сел Шумы и Водяное;
- по одному разу выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасной и Гнутово;
- из стрелкового оружия – у Новоалександровки, Орехово и Водяного.
«Неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечено еще одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. Представители «ДНР» осуществляли инженерные работы вблизи населенного пункта Пикуза (бывшее Коминтерново).
В «ЛНР» уверяют, что их позиции 8 августа были обстреляны дважды. «Обстрелам подвергся район Золотого-5. Огонь велся из стрелкового оружия», – отмечает представительство «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В «ДНР» заявляют, что их позиции также были обстреляны 2 раза:
- горловское направление: АГС – 1 раз (1 граната);
- мариупольское направление: АГС – 1 раз (1 граната).
В зоне обстрела оказались город Горловка (пос. шахты 6/7) и поселок Коминтерново (Пикузы).