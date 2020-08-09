Сводка из зоны ООС за 8 августа: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки противник нарушил перемирие 8 раз, 7 из которых – огневые провокации. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

В частности, противник:

из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе сел Шумы и Водяное;

по одному разу выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасной и Гнутово;

из стрелкового оружия – у Новоалександровки, Орехово и Водяного.

«Неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено еще одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. Представители «ДНР» осуществляли инженерные работы вблизи населенного пункта Пикуза (бывшее Коминтерново).

В «ЛНР» уверяют, что их позиции 8 августа были обстреляны дважды. «Обстрелам подвергся район Золотого-5. Огонь велся из стрелкового оружия», – отмечает представительство «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В «ДНР» заявляют, что их позиции также были обстреляны 2 раза:

горловское направление: АГС – 1 раз (1 граната);

мариупольское направление: АГС – 1 раз (1 граната).

В зоне обстрела оказались город Горловка (пос. шахты 6/7) и поселок Коминтерново (Пикузы).