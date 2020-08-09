Шмыгаль отреагировал на антикарантинные заявления мэров

Заявления мэров отдельных городов о нежелании придерживаться карантинных мер – политические. Тем не менее, при фактическом нарушении такие градоначальники будут являться преступниками и нести соответствующею ответственность. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Радио Свобода».

«Конечно, нам нельзя сегодня выйти за пределы возможностей медицинской системы, которые есть в Украине. Поэтому мы вынуждены карантинные мероприятия адаптивным путем внедрять в разных регионах. Соответственно также с привлечением экспертов, европейских в том числе, было разработано математическое моделирование, которое показало возможности введения адаптивного карантина в отдельных городах, районах, территориях», – сказал премьер.

По его мнению, большинство людей понимает опасность и понимает, что ограничения должны быть. Тем не менее двое мэров – городов Черкассы и Тернополя – выразили несогласие. «Они имеют право выражать несогласие. Это политические фигуры. Они проявляют политическую активность на фоне предвыборного процесса. Но в то же время у государства в руках все инструменты для того, чтобы процесс был управляем… Для меня любой, кто не соблюдает закон, является нарушителем или преступником», – отметил Шмыгаль.

Заявления мэров, по моему мнению, являются политическими. В целом с мэрами у нас есть диалог, конструктивное сотрудничество… Абсолютное большинство мэров очень ответственные люди, которые заботятся и переживают за свои громады. Поэтому я уверен, что на большинстве территории Украины в случае необходимости спасать жизни и здоровье граждан мэры будут трезво, ответственно и очень прагматично подходить к карантину», – заключил премьер.