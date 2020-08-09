У ЦИК нет законных оснований не проводить выборы на Луганщине, – КИУ

На сегодня отсутствуют правовые основания для того, чтобы не проводить местные выборы в прифронтовых районах Луганской области, тем более в Северодонецке. Об этом заявил председатель Луганского областного отделения «Комитета избирателей Украины» Алексей Светиков, передает «РБК – Украина».

«В 2015 году действительно в некоторых населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения, местные выборы не назначались и не проводились, основанием для этого была часть пятая раздела XV Закона Украины "О местных выборах". Однако этот закон утратил силу, а Избирательный кодекс Украины подобной нормы, предусматривающей не проведение выборов по мотивам возможной их опасности, не содержит. Не содержат такую норму и другие законы Украины, в том числе закон "О деоккупации"», – отмечает Светиков.

Он напомнил, что избирательное право гарантировано Конституцией Украины, и только Конституцией и законами Украины возможно ограничение этих прав.

«Поэтому у ЦИК нет законных оснований для не назначения первых выборов местных советов, создаваемых на территориях, находящихся у линии разграничения», – добавляет он.

Кроме того, по его словам, на всех избирательных участках, расположенных на подконтрольной территории, в прошлом году трижды проводилось голосование – 2 раза во время выборов президента Украины и 1 раз во время выборов народных депутатов.

Как сообщалось ранее, ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, где невозможно провести местные выборы 25 октября 2020 года. В частности, на Луганщине таких громад 8.

Напомним, что этой осенью не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой области.

«Эксцессов в Луганской области не было, поэтому странной выглядит "забота" о безопасности во время местных выборов. Забота о безопасности была оправданной во время местных выборов 2015 года, однако сейчас цель людей, которые хотят не проводить выборы, например, в Северодонецке, который находится в 30 км от линии разграничения, и ни разу за время войны не подвергался обстрелам, кажется лицемерием», – считает Светиков.

Эксперт также посоветовал внимательно посмотреть на пункты первый и пятый постановления Верховной рады от 15.07.2020 года №795 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году». «В соответствии с этим постановлением ВР в случае, если где-то не будут назначены первые выборы, то там должны проводиться очередные местные выборы. Если, конечно, ЦИК будет руководствоваться законами и постановлениями Верховной Рады, а не создавать свои законы для себя», – констатируют в КИУ.