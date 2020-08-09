Мариуполь: Вагоны поезда «Киев – Луганск» преграждают путь на пляж (Фото)

В Мариуполе напротив Городского пляжа продолжают стоять полуразрушенные ржавые вагоны поезда «Киев – Луганск», который перестал курсировать с началом боевых действий, передает «MRPL.city».

Заброшенные вагоны давно стали популярным местом среди искателей приключений и фотографов. Нередко сюда приходят поиграться дети. В списанный поезд может попасть кто угодно. А в январе этого года в «отстойнике» вспыхнул пожар.

«Укрзализныця» обещала утилизировать вагоны, разрезав их на металл. Зимой к полной утилизации подготовили 6 вагонов. Работы продолжаются, но неспешно. Сейчас в «отстойнике» находятся около 20 списанных вагонов, изготовленных в 70-80 годах прошлого столетия. Вагоны разрезают квадратными блоками.

Как сообщалось ранее, состав бывшего фирменного поезда «Киев – Луганск» (на некоторых вагонах – надпись «Лугань») преграждает отдыхающим дорогу к морю. Людям приходится переходить железнодорожное полотно через мост или же проползая под вагонами.