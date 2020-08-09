COVID-19 в Украине: За сутки – плюс 1199 заболевших

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1199 новых случаев COVID-19, выздоровели 317 больных. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 80 949 случаев коронавируса, из них:

1897 – летальных;

43972 пациента выздоровели.

Так, коронавирусная болезнь обнаружена: