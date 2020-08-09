COVID-19 в Украине: За сутки – плюс 1199 заболевших

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1199 новых случаев COVID-19, выздоровели 317 больных. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 80 949 случаев коронавируса, из них:
- 1897 – летальных;
- 43972 пациента выздоровели.
Так, коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2974 случая;
- Волынская область – 4282 случая;
- Днепропетровская область – 1547 случаев;
- Донецкая область – 975 случаев;
- Житомирская область – 2131 случай;
- Закарпатская область – 5765 случаев;
- Запорожская область – 937 случаев;
- Ивано-Франковская область – 5676 случаев;
- Кировоградская область – 721 случай;
- г. Киев – 9498 случаев;
- Киевская область – 4176 случаев;
- Львовская область – 10 851 случай;
- Луганская область – 153 случая;
- Николаевская область – 705 случаев;
- Одесская область – 4165 случаев;
- Полтавская область – 494 случая;
- Ровенская область – 6840 случаев;
- Сумская область – 668 случаев;
- Тернопольская область – 3289 случаев;
- Харьковская область – 4784 случая;
- Херсонская область – 267 случаев;
- Хмельницкая область – 1346 случаев;
- Черновицкая область – 6669 случаев;
- Черкасская область – 1022 случая;
- Черниговская область – 1014 случаев.