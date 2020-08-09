RU
Все новости

COVID-19 в Украине: За сутки – плюс 1199 заболевших

09.08.20 10:32
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1199 новых случаев COVID-19, выздоровели 317 больных. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 80 949 случаев коронавируса, из них:

  • 1897 – летальных;
  • 43972 пациента выздоровели.

Так, коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2974 случая;
  • Волынская область – 4282 случая;
  • Днепропетровская область – 1547 случаев;
  • Донецкая область – 975 случаев;
  • Житомирская область – 2131 случай;
  • Закарпатская область – 5765 случаев;
  • Запорожская область – 937 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 5676 случаев;
  • Кировоградская область – 721 случай;
  • г. Киев – 9498 случаев;
  • Киевская область – 4176 случаев;
  • Львовская область – 10 851 случай;
  • Луганская область – 153 случая;
  • Николаевская область – 705 случаев;
  • Одесская область – 4165 случаев;
  • Полтавская область – 494 случая;
  • Ровенская область – 6840 случаев;
  • Сумская область – 668 случаев;
  • Тернопольская область – 3289 случаев;
  • Харьковская область – 4784 случая;
  • Херсонская область – 267 случаев;
  • Хмельницкая область – 1346 случаев;
  • Черновицкая область – 6669 случаев;
  • Черкасская область – 1022 случая;
  • Черниговская область – 1014 случаев.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк