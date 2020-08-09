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В «ДНР» почти тысяча человек лечится от коронавируса

09.08.20 10:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За последние сутки в «ДНР» выявлены 5 новых заболевших коронавирусом. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает «минздрав ДНР».

Всего с начала пандемиии в «республике» коронавирусом заразились 1933 человек. В «ДНР» утверждают, что из них 85 – прибывшие с подконтрольной Украине территории.

Среди всех случаев COVID-19:

  • на лечении – 953;
  • выписаны – 869;
  • летальных случаев – 111.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 августа в Украине COVID-19 заболели 80 949 человек (43 972 пациента – выздоровели, 1 897 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (8 августа) – 975 случаев (выздоровели – 826 пациентов, летальных случаев – 13), Луганской области (8 августа) – 153 случая (выздоровели – 116 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» (8 августа) – 622 заразившихся (выздоровели – 591 человек, летальных случаев – 15).

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