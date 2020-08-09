Нарушают карантин: Как в Краматорске наказывают водителей маршруток

В Краматорске водителей маршруток, которые перевозят больше пассажиров, чем разрешено в период карантина, пока наказывают лишь устным замечанием, передает «КраматорскPost».

В Едином реестре судебных решений есть решения Краматорского городского суда относительно трех водителей, нарушивших условия карантина. Все три нарушения патрульные полицейские зафиксировали утром 28 июня.

Так, водитель микроавтобуса 16-го маршрута перевозил 21 пассажира вместо разрешенных 19, водитель маршрутки «8а» – 19 вместо 14, а водитель 5-го маршрута – 29 вместо 22.

Сейчас правила карантина предусматривают, что водители автобусов, маршруток и троллейбусов могут перевозить пассажиров не больше, чем в транспорте есть мест для сидения. То есть, «стоячих» мест в маршрутке быть не должно. И именно за это патрульные полицейские остановили вышеуказанных водителей и выписали им протоколы за нарушение карантина.

Дела всех трех водителей в суде слушались в разные дни в июле. Все трое признали свою вину. Водитель маршрутки «8а» просил не наказывать его строго, а водитель 5-го маршрута говорил, что «лишние» пассажиры игнорировали его требования покинуть салон микроавтобуса. Он обещал, что такое больше не повторится.

В итоге, судьи признали виновными в нарушении карантина водителей маршрутов «16» и «8а», но освободили их от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения и ограничились устным замечанием. Водителя маршрутки №5 тоже освободили от административной ответственности и вынесли устное замечание.

По данным специалиста пресс-службы Патрульной полиции Краматорска и Славянска Ксении Шостацкой, в июне патрульные выписали 5 протоколов за нарушение карантина относительно водителей общественного транспорта. Эти 5 протоколов касаются водителей и Краматорска, и Славянска (отдельно по каждому городу патрульная полиция статистику не ведет).

В Едином реестре судебных решений есть одно решение по водителю в Славянске, который нарушил карантин в июне. 26 июня водитель автобуса, следовавший по 23-му маршруту (Николаевка-Славянск), перевозил 31 пассажира вместо дозволенных 20. Суд также ограничился для него устным замечанием.

С начала введения «антикоронавирусного» карантина Краматорский городской суд рассмотрел более двух десятков дел, связанных со ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (за нарушение карантина предусматривает штраф от 17 тыс. грн).

За все это время штраф присудили лишь одному человеку – предпринимательнице, торговавшей носками и перчатками на улице, когда это было запрещено.