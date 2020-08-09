«Должна родить сама!»: Почему в Мариуполе умерла 21-летняя роженица

На кладбище в поселке Талаковка под Мариуполем похоронили 21-летнюю Юлию Б. и ее дочь Ксению. В гробу женщина лежала c ребенком на руках. Роженица умерла в перинатальном центре Мариуполя 30 июля, перед этим самостоятельно родив замершую в утробе дочку. Молодая женщина рожала мертвого ребенка трое суток, после родов за ее жизнь боролись в реанимации, но все было безрезультатно, передает «Сайт города Мариуполя».

Родители и муж не могут смириться с потерей, в смерти винят врачей и считают, что трагедии можно было избежать... Медики говорят, что делали все возможное и до сих пор не знают причин смерти женщины.

Мама роженицы попыталась рассказать, как все происходило. На 34-ой неделе беременности, 24 июля, Юлия попала в родильный дом №1 (ныне перинатальный центр). Повод был тревожный: на плановом скрининге в лабораторном центре ребенок за 40 минут ни разу не зашевелился в утробе. Также исследование показало несоответствие развития плода, его веса по срокам. Чтобы спасти плод, Юлию направили в перинатальный центр.

С пятницы по воскресенье в гинекологическом отделении перинатального центра Юлии несколько раз делали КТГ и УЗИ. Врачи не давали роженице поводов для серьезного беспокойства – сердце бьется, кровоток к плоду через пуповину не нарушен.

Но уже в воскресенье в обед Юлия сама перестала слышать шевеление ребенка.

В понедельник заместитель главврача по лечебной работе Олег Баркалов на обходе заявил, что во вторник нужно проводить родоразрешение.

В тот же день вечером родители от дежурного врача Марины Петренко услышали неутешительное заключение, что с плодом не все в порядке: есть нарушение в кардиограмме, притоке крови, плод просто плавает в утробе.

Рано утром во вторник УЗИ показало, что плод замер.

Родные настаивали на проведении кесарева сечения. Юлия не могла смириться с потерей ребенка.

«Кого она рожает? Она же понимает, что ребенок умер. Разрежьте, заберите плод...» – умоляла врачей мать. Но медики настаивали, что Юлия должна родить уже замерший плод сама. Это лучше для организма, утверждали медики.

Юлия рожала два дня. Все это время врачи проводили стимуляцию родов.

Рядом с Юлией всегда была ее мама, которая спала возле нее прямо на полу. Она снова просила медиков сделать дочери «кесарево». «Готовы были подписать все бумаги, взять всю ответственность. Но врачи объясняли, когда женщина находится в родах, проводить операцию уже нельзя», – говорит мама.

После всех безрезультатных мучений, Юлии вкололи препарат, чтобы она уснула. Но она сделать этого так и не смогла. «Снова начались схватки, но они уже были другого характера. Пошла реакция на таблетку. Температура поднялась до 39,6 градусов, давление подскочило до 170/110. Давление и температуру попытались сбить. В это время продолжались схватки. До утра Юлия с катетером в спине поспала полтора часа: постоянно были схватки», – рассказывает мама.

На утро третьего дня лечащий врач сообщила, что есть полное раскрытие матки и скоро Юлия родит. При этом мама роженицы слышала, как в кабинете замглавврача по лечебной работе Олег Баркалов на повышенных тонах спрашивал, зачем лечащий врач дала роженице какую-то таблетку.

Разродилась Юлия к 11:00 и после родов не могла прийти в себя. В палату пустили маму. Она решилась посмотреть на плод, дочери сказала этого не делать, «чтобы на всю жизнь не отложилось». У ребенка было двойное обвитие пуповиной и узел на самой пуповине.

«Я подписала, что увидела ребенка. Все было в крови, ничего еще не убрали. Юлия металась. Отвечала на все вопросы, но глаза не открывала. Так прошло полтора часа. Никто не приходил: не измерили давление. Потом в палату зашел анестезиолог и заметил, что Юлия тяжело дышит. Давление уже не прослушивалось, тогда Юлию срочно отвезли в реанимацию. На каталку она переместилась сама. Ей сказали, что она полная и ее не смогут поднять», – вспоминает Елена.

В реанимации медики делали все, что в их силах, чтобы вернуть Юлию к жизни. Когда она не смогла дышать, применили вентиляцию легких. Но спасти женщину не удалось... После полуночи она скончалась.

В перинатальном центре тяжело переживают трагедию. Как поделился главный врач Константин Комлев, сотрудники подвергаются хейту, вплоть до того, что звонят его жене, которая сейчас находится в декретном отпуске.

Главный врач отмечает, что до сих пор не известно, что именно стало причиной смерти молодой женщины. До сих пор нет результатов медицинской экспертизы. Документация была изъята правоохранительными органами. Давать развернутые пояснения о ситуации Константину Комлеву нельзя из-за тайны следствия.

Но на самый главный вопрос родителей, почему Юлии не было сделано кесарево сечение, он ответил так: «Кесарево сечение не является безопасным родоразрешением и применяется при показаниях, которые можно перечислить на пальцах руки. Антенатальная гибель плода не является показанием для кесарева сечения. Осложнений после кесарева сечения по мировой статистике в три раза больше, чем после естественного родоразрешения. Тем более, учитывая гибель плода».

«Женщина поступила к нам с задержкой внутриутробного развития плода 1-2 степени для наблюдения и контроля. Смерть плода была неожиданностью. Удушение могло произойти в течение всего шести минут! Когда умер ребенок, был созван консилиум и принято решение проводить возбуждение с последующей стимуляцией. Если матка не готова к родам, ее нужно было подготовить к родоразрешению. И это не 15 минут, как вы понимаете», – продолжил медик.

По факту смерти роженицы открыто два уголовных производства : по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство» с пометкой «Несчастный случай» и ст. 140 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

Молодые Юлия и Виктор поженились в 2017 году. Они безумно друг друга любили, но с детьми не спешили. Юлия хотела сначала закончить вуз, получить профессию – после декрета она хотела работать учителем. Месяц назад она получила диплом бакалавра в Приазовском государственном техническом университете. Дома к встрече малютки уже все было готово.