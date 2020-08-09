Шмыгаль рассказал, сколько денег потратили из «коронавирусного» фонда

Сейчас стабилизационный фонд, который был создан для борьбы с COVID-19, израсходован всего на 22%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Радио Свобода».

«Согласно закону об изменениях в бюджет, фонд на борьбу с COVID и с последствиями этого кризиса был утвержден в сумме 64,7 млрд грн. На сегодня фонд распределен по направлениям – и зарплаты медиков, и социальные выплаты, и закупка медикаментов, в том числе меры экономического стимулирования. То есть часть этого фонда пошла на стимулирование экономического развития. Из почти 65 млрд грн сегодня потрачено чуть больше 14 млрд грн. То есть порядка 51 млрд грн распределены, но все еще не израсходованы. И там возможна экономия», – рассказал Шмыгаль.

Он заверил, что деньги расходовались в соответствии с проголосованным законом. «Это и социальная поддержка малообеспеченных семей, это поддержка через фонд занятости. И фактически, мы на эти цели выделили более 100 млрд грн. Часть из них – это был фонд на борьбу с COVID… Фонд предусматривает непосредственно борьбу с COVID и борьбу с последствиями. Последствия – это потеря людьми работы», – добавил он.

Шмыгаль отметил, что «у нас на сегодня 506 тыс. зарегистрировано безработных». «Было 512-514 тысячи. Эта цифра начала падать, люди начали трудоустраиваться. За время от начала карантина трудоустроено около 220 тыс. человек через службу занятости», – сказал премьер.