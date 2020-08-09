В «ДНР» сообщили, сколько пропустили людей через КПП «Еленовка»

В пятницу, 7 августа, через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Еленовка» на линии разграничения в «ДНР» пустили 190 человек и 13 автомобилей. Об этом сообщает «пресс-служба МЧС ДНР».

Выехали из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию 6 автомобилей и 72 человека.

Все лица, прибывшие в «республику», были направлены на 14-дневную обсервацию в больницы.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.