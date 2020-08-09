По обе стороны линии разграничения: На Луганщине новые случаи COVID-19

В Луганской области по обе стороны линии разграничения за предыдущие сутки зафиксировали новые случаи заражения COVID-19.

Так, на подконтрольной Украине части Луганщины – 1 новый случай заболевания COVID-19, также 1 человек выздоровел.

«Заболевшая – из города Северодонецк, она до этого находилась на самоизоляции. Сейчас лечится амбулаторно», – уточнили в Луганской облгосадминистрации.

С начала карантина по состоянию на сегодня, 9 августа, в регионе диагноз лабораторно подтвержден у 154 человек, из них:

выздоровели – 117;

лечатся – 36 (14 – в стационаре, 22 – амбулаторно);

летальных случаев – 0.

В «ЛНР», по данным их «минздрава», за сутки коронавирусом заболели 2 человека.

С начала карантина в «республике» 624 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 594 человек;

лечатся – 15;

летальных случаев – 15.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 августа в Украине COVID-19 заболели 80 949 человек (43 972 пациента – выздоровели, 1 897 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (8 августа) – 975 случаев (выздоровели – 826 пациентов, летальных случаев – 13).

В «ДНР» – 1 933 заразившихся (выздоровели – 869 человек, летальных случаев – 111).