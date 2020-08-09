В Беларуси сегодня выбирают президента

В Беларуси сегодня, 9 августа, проходят выборы президента страны. На пост главы государства претендуют 5 кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацька, Светлана Тихановська, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.

Избирательные участки в воскресенье 9 августа, как и в дни досрочного голосования, открываются в 8:00 и закончат свою работу в 20:00, передает «Громадське радіо».

Голосування Лукашенка: оцініть відео і коментар за кадром. В країні проблеми з інтернетом, не працює частина VPN-сервісів і сайтів, в т.ч. YouTube. На 10:00 по країні достроково проголосувало вже 41,7%, у деяких областях 50%.



До кінця дня назбираю тред.pic.twitter.com/eIGnTmoer5 — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) August 9, 2020

Президент будет считать избранным, если за него проголосует более половины граждан, прошедших на выборы. Второй тур выборов в Беларуси проводили только в 1994 году. В другие годы Лукашенко побеждал сразу в первом туре.

Милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться «законного порядка», потому что за его нарушение обещают «немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий».

В центре Минска также огородили Дворец Республики и Дворец профсоюзов.

На въездах в Минск появились бронированные машины. Силовики выборочно проверяют транспорт, а свидетели говорят, что останавливают машины с неминскими номерами.

Утром 9 августа жители Минска сообщают о проблемах с интернетом и доступом к соцсетям.

В Гродно в Беларуси на избирательных участках нет большого наплыва людей, и все происходит спокойно, но со всей страны поступает информация о том, что независимых наблюдателей просто выбрасывают из участков. Об этом рассказал журналист издания «Белсат» Олесь Киркевич.

«Для некоторых вызывают милицию, некоторые уже попал на "сутки". Я на участке вообще не заметил независимых надзирателей, были только государственные люди, чиновники, люди из администрации. Удивительно, что нет милиции, возможно потому, что большинство милиции из областных центров сейчас направили в Минск, потому что там ожидают беспорядки и протесты», – говорит журналист.

По его словам, некоторые протесты могут быть и в областях, но «как бы меньше по количеству людей».

«Основные силы стягивают в Минск, уже перекрыты дороги на город, собирается военная техника на подъездах в Минск, можно предположить, что основные события, протесты будут именно вечером в Минске. Все идут голосовать, но понимают, что будут фальсификации, как это было в 2015, и 2010, и 2006 году на прошлых выборах», – добавил Киркевич.

По его словам, проблемы с интернетом не только в Минске, но и в областных центрах: «Понятно, что протесты освещаются журналистами, люди это читают, люди выходят, и во Телеграмм каналах переписываются или просто читают, чтобы понять, куда выходить, во сколько, и именно поэтому, видимо, откуда-то сверху принято решение блокировать интернет».

Глава ЦИК Беларуси Ермошина признала выборы состоявшимися: вместе с досрочным голосования явка составляет 54%.