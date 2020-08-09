На Донбассе будут созданы зоны приоритетного развития, – Шмыгаль

В Луганской, Донецкой и Херсонской областях будут созданы зоны приоритетного развития. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Радио Свобода».

На Донбассе данные зоны будут создаваться не так далеко от линии разграничения. «Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в определенных границах от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы изучаем сейчас эти вещи», – сказал Шмыгаль.

Данные зоны создаются для создания привлекательных условий для бизнеса. «Который придет на территории, которые сегодня временно оккупированы, который придет на территории, которые сегодня находятся у линии разграничения, мы имеем несколько направлений. То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса», – пояснил Шмыгаль.

По его словам, сейчас Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают стратегию создания данных зон. «Это стратегия и тот путь, который должен дать возможность оживить эти территории с точки зрения бизнеса, создание рабочих мест, наполнения местных бюджетов», – добавил премьер.