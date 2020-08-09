В Украине заболеваемость коронавирусом увеличилась в 2,5 раза, – Степанов

В Украине заболеваемость COVID-19 выросла почти 2,5 раза по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне. Об этом сегодня, 9 августа, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 августа, передает «Укринформ».

«Вы видите, что число людей, заболевших COVID-19, стремительно растет... Если сравнить те цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале – середине июня, и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2,5 раза», – сказал министр.

Степанов в очередной раз призвал украинцев не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни: «она рядом, она в Украине и каждый день болеют новые люди, госпитализируют людей, люди умирают от COVID-19».

Например, среди заболевших за прошедшие сутки, – 67 детей и 68 медицинских работников. Всего было госпитализировано 229 пациентов.

Также Степанов отметил, что за последние сутки наибольшее количество случаев зафиксировано во Львовской области – 125, Ивано-Франковской области – 124, Харьковской области – 123, в Киеве – 120, Черновицкой области – 104, Одесской области – 96.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 августа в Украине COVID-19 заболели 80 949 человек (43 972 пациента – выздоровели, 1 897 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (8 августа) – 975 случаев (выздоровели – 826 пациентов, летальных случаев – 13), Луганской области – 154 случая (выздоровели – 117 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 933 заразившихся (выздоровели – 869 человек, летальных случаев – 111). В «ЛНР» – 624 заразившихся (выздоровели – 594 человек, летальных случаев – 15).