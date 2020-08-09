Украина не вошла в обновленный список стран, которым разрешили въезд в ЕС

Украина не вошла в обновленный список третьих стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в страны Европейского Союза. Об этом говорится в решении Совета ЕС, передает «Громадське радіо».

Совет обновил список стран, для которых следует снять ограничения на поездки.

Так, с 8 августа государства-члены ЕС должны постепенно отменять ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис

Уругвай;

Китай при условии подтверждения взаимности.

Данный список не является юридически обязывающим и должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Еврокомиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных условиях.

Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, которая уже внесена в список в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.