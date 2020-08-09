Украина не вошла в обновленный список стран, которым разрешили въезд в ЕС

Украина не вошла в обновленный список третьих стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в страны Европейского Союза. Об этом говорится в решении Совета ЕС, передает «Громадське радіо».
Совет обновил список стран, для которых следует снять ограничения на поездки.
Так, с 8 августа государства-члены ЕС должны постепенно отменять ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран:
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис
- Уругвай;
- Китай при условии подтверждения взаимности.
Данный список не является юридически обязывающим и должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Еврокомиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных условиях.
Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, которая уже внесена в список в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.