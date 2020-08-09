В «Л-ДНР» сомневаются, что в ближайшее время может пройти обмен пленными

В «Л-ДНР» сомневаются, что в ближайшие недели может пройти обмен удерживаемыми лицами в формате «100 на 100». Представители «республик» заявляют, что не получали от украинской стороны списки лиц, которых нужно готовить к обмену.

«Пусть Украина нам предоставит списки 100 человек, которых они нам подтвердили, которые удерживаются в Украине. До сегодняшнего дня со стороны Украины так и не поступила информация по факту удержания людей, которых разыскивает Донецк и Луганск», – сказала представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.

В «ДНР» также утверждают, что с ними не говорили по вопросу организации обмена. «Ведь только путем предметного и соответствующего букве Минских договоренностей диалога с нами возможно на деле приблизить прогресс по такому важнейшему гуманитарному вопросу, как возвращение удерживаемых граждан домой, с учетом полного восстановления всех их прав», — отметила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

Как сообщалась ранее, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона рассчитывает на проведение в ближайшие недели обмена удерживаемыми лицами в формате «100 на 100». Он надеется, что списки будут согласованы на ближайшем заседании ТКГ.