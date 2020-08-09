«Буду жить в машине!»: В Мариуполе спецназ заблокировал авто капеллана (Фото)

В Мариуполе полиция остановила авто местного пастора и волонтера Альберта Хомяка. Оказалось, что транспортное средство находится в розыске. Чтобы прояснить ситуацию, полицейским понадобилось несколько часов, передает «Сайт города Мариуполя».

Инцидент произошел в пятницу 7 августа около 17:30.

Полицейские, остановившие Альберта Хомяка, – это бойцы роты харьковской полиции «Схід». Они пояснили, что совершенно случайно оказались в потоке движения за фургоном капеллана, пробили номер его машины по базе данных МВД «Гарпун». Оказалось, что с 15 мая этот автомобиль находится в розыске по запросу налоговой службы. Поэтому они остановили авто, забрали права у владельца и вызвали мариупольскую полицию.

Альберт Хомяк отметил, что он в 2016 году отказался от идентификационного кода по религиозным соображениям так как считает, что в Евангелие указано, что это «число Зверя». Когда он закрывал свое предприятие, в налоговой службе ему вместо идентификационного кода поставили нули. Капеллан считает, что проблемы с налоговой возникли именно из-за этого. В то же время пастор возмутился, что его остановили только сейчас, хотя он ездит ежедневно через блокпосты, а также недавно был в Киеве и в «серой зоне» по волонтерским задачам.

Некоторое время Хомяк отказывался выходить из авто и заявил, что будет в нем жить. Он позвонил адвокату и своим приемным детям, заручившись поддержкой.

Спустя время, он вышел из автомобиля и пообщался с полицейскими «Східа». Правоохранители сказали, что просто выполнили свою работу и благодаря системе «Гарпун» выявили множество находящихся в розыске авто. Капеллана удивило то, что ему не поступало звонков не из суда, не из налоговой, а также не приходило никаких писем.

Мужчины общались на обочине дороги и ждали экипаж мариупольских патрульных. Позже к месту подъехало еще одно авто полицейских «Схід».

«10 человек спецназа стоят рядом со мной вместо того, чтобы патрулировать город и решать свои задачи. Нашли опасного преступника что ли?», – возмущался Альберт Хомяк.

Ситуация оставалась патовой примерно до 22:30, когда подъехала мариупольская патрульная полиция. Экипаж патрульных пояснил, что они выезжают на вызовы по мере их важности.

Альберт Хомяк написал расписку, что он обязуется решить свои проблемы с налоговой службой уже 10 августа. Только после этого пастору разрешили продолжить свой путь.



